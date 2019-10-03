В Самаре пристав не донес на коллегу-коррупционера и остался без работы

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-03T14:27:56+03:00

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В Самаре прокуратура добилась увольнения судебного пристава. Он лишился доверия работодателя после того, как не донес на своего коллегу-коррупционера.

- Установлено, что в ноябре 2018 года к сотруднику отдела судебных приставов Кировского района обратился его коллега. Тот, действуя в интересах должника, предложил ему не принимать меры по исполнению решения суда о сносе здания. За это собственник постройки пообещал приставу ежемесячно передавать по 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Пристав от предложения отказался, но и руководству об этом не сообщил. Его бездействие привело к тому, что его коллега получил взятку от должника. Сотрудники надзорного ведомства обратились к руководству УФССП по Самарской области с требованием освободить молчаливого пристава от его должности. Требование удовлетворили. Что касается второго пристава, то он получил условный срок и также лишился работы.

ИСТОЧНИК KP.RU