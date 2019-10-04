Появился фоторобот мошенника, который похитил деньги у 92-летней пенсионерки в Самарской области

4 Окт. 21:54 2019-10-04T21:54:01+03:00

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Полицейские составили фоторобот мошенника, который 30 сентября втерся в доверие к 92-летней жительнице Похвистнево и похитил у нее деньги. Преступника сняли камеры видеонаблюдения, установленные на улице, но лица там четко видно не было. Теперь же стражи порядка составили примерный портрет подозреваемого и просят жителей региона помочь в поиске мужчины.

Приметы предполагаемого преступника: светловолосый худощавый мужчина славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 165-170 см. Был одет в черную куртку с капюшоном и черные брюки. На голове у него была черная кепка с вертикальной светлой полосой с левой стороны, а на ногах - белые носки и черные туфли.

Полицейские просят всех, кто узнал этого человека или видел его где-нибудь, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (84656) 2-34-69 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU