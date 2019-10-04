2019-10-04T21:54:01+03:00
Происшествия

Появился фоторобот мошенника, который похитил деньги у 92-летней пенсионерки в Самарской области

Полицейские просят помочь в поиске преступника
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Примерный фоторобот преступника из ПохвистневоПримерный фоторобот преступника из ПохвистневоФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские составили фоторобот мошенника, который 30 сентября втерся в доверие к 92-летней жительнице Похвистнево и похитил у нее деньги. Преступника сняли камеры видеонаблюдения, установленные на улице, но лица там четко видно не было. Теперь же стражи порядка составили примерный портрет подозреваемого и просят жителей региона помочь в поиске мужчины.

Приметы предполагаемого преступника: светловолосый худощавый мужчина славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 165-170 см. Был одет в черную куртку с капюшоном и черные брюки. На голове у него была черная кепка с вертикальной светлой полосой с левой стороны, а на ногах - белые носки и черные туфли.

Полицейские просят всех, кто узнал этого человека или видел его где-нибудь, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (84656) 2-34-69 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Установят новые лавочки и спортоборудование: в Самаре реконструируют сквер «Детский»
На международном форуме в Самарской области обсудили перспективы развития экспорта продукции АПК
В Самаре начинающего «торговца смертью» отправили на исправление в колонию строгого режима
Фельдшера сызранской больницы будут судить за то, что провела предрейсовый осмотр водителя только на бумаге
Эксперты назвали Самарскую область одним из возможных лидеров медицинского въездного туризма в РФ
Соберут мусор: в Музее Модерна в субботу будут принимать вторсырье на благотворительность
В Самаре на проспекте Кирова двое мужчин организовали подпольное казино
В Сызрани пенсионер на ВАЗе сбил на "зебре" женщину с 6-летним мальчиком
В полиции рассказали о подвижках в расследовании убийств Лидии Буслаевой и Александра Душкова
Мяукала на балконе: в Новокуйбышевске пожарные спасли кошку из горящей квартиры
Стало известно, когда в Самаре заработает горячая линия по вопросам подключения тепла
МЧС: в Самарской области ожидается сильный ветер до 18 м/с
Самарские ветераны получат путевки в санатории в честь 75-летия победы в ВОВ
Предпочитает пенсионерок: в Управленческом неадекватная женщина нападает с кулаками на прохожих
Самарские риэлторы оценили квартиры с Алисой
В Самаре частично перекроют проезд на пересечении Московского шоссе и Авроры
Стало плохо в полете: врач «Крыльев Советов» оказал помощь пассажирке самолета «Самара — Сочи»
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче молодежного первенства РПЛ
В Самарской области разыскивают светловолосого мошенника в темной одежде, который обманул 92-летнюю женщину
В Самаре 600-миллионный долг страховой компании продали за 1 рубль
Убийца тольяттинского бизнесмена Ильи Тягуна может скрываться на юге
В Самаре в парке Гагарина собираются собрать более тонны желудей