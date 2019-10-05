Отбросила клюку и пошла в пляс: в Самаре бабушка устроила зажигательные танцы на площади Куйбышева

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-05T11:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре на площади имени В.В. Куйбышева продолжается большой праздник - Всемирный день Халяль. Горожан там удивляют не только различными национальными вкусностями и деликатесами, но еще и танцами. Так, в пятницу, 4 октября, группа мужчин решила исполнить под звуки барабанов что-то наподобие лезгинки. Танец вышел столь заразительным, что в круг танцующих вышла и довольно престарелая дама с клюкой. Женщина, несмотря на свой преклонный возраст, ни в чем не уступала мужчинам, лихо отплясывая под барабанные ритмы.

- Встретила просто огненную бабулю на дне Халяль на площади Куйбышева. Чтоб мне так жечь в старости, - поделилась с "Комсомольской правдой - Самара" одна из горожанок, запечатлев зажигательный танец пенсионерки на видео.

Судя по всему, возраст для пенсионерки был совсем не помехой, а вот ее клюка заметно усложняла резвые танцы. В какой-то момент она даже отбросила ее в сторону, продолжив активно отплясывать.

К слову, горожане уже не в первый раз замечают в Самаре зажигательных старушек, которые танцуют наравне с молодежью, а может даже и лучше ее. Так, в День города на набережной 81-летняя пенсионерка устроила танцевальный баттл с ростовыми "шоколадками" и уложила их на обе лопатки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/735999" frameborder="0"></iframe> Бабушка отбросил клюку и станцевала на площади Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU