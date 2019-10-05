Появились фото с места смертельного ДТП под Самарой, где "Нива" столкнулась с двумя грузовиками
Стали известны новые подробности смертельной аварии, которая произошла вечером в субботу, 5 октября, на 93 км трассы "Самара - Ульяновск". Напомним, там столкнулись "Нива" и два "КамАЗа". Как выяснилось, ДТП мог спровоцировать водитель легковушки.
- Водитель "Нивы" по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом". От удара легковой автомобиль отбросило на свою полосу, где он врезался в другой "КамАЗ", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате аварии погибли три человека. Все они находились в "Ниве". Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и выяснять все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU