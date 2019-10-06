В Самарской области опытный водитель врезался в бетонный блок, убив этим свою пассажирку
Неспокойные выходные выдались на дорогах самарской области. К смертельному ДТП с «Нивой» за ночь 6 октября добавилось еще одно трагическое ДТП. В Жигулевске «Гранта» врезалась в бетонный блок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.
По данным полиции, 46-летний мужчина с 25-летним стажем и правами категорий А, А1, В, В1, С, С1, М ехал по улице Никитина со стороны п. Яблоневый Овраг по направлению к автодороге М-5 «Урал». Там его «Гранта» слетела с дороги и врезалась в ограждение газовой трубы.
44-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и напоминают, что правила дорожного движения писаны кровью.
ИСТОЧНИК KP.RU