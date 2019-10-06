2019-10-06T10:02:02+03:00
Звезды

Столичный ютуб-блогер «миллионщик» устроил в громкий заезд по самарским улицам

Впрочем, горожане остались не в восторге от «большого гостя из Москвы»
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
instagram.com/samara.dtp.official/instagram.com/samara.dtp.official/Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Ночью с субботы на воскресенье любители полуночных прогулок и просто жители центра Самары могли наблюдать странную картину. По Волжскому проспекту на большой скорости несся целый кортеж из недешевых автомобилей, а во главе его шел красный «Гелендваген».

Позже выяснилось, что в наш город пожаловал блогер Гусейн Гасанов. Интернет-деятель и исполнитель песен стал известен широкой аудитории после розыгрыша «Мереседеса» в Инстаграме весной 2019 года. Популярность Гасанова после этого резко пошла вверх, канал на Ютубе перевалил за миллион фолловеров. Правда, многие тогда посчитали всю историю с иномаркой фарсом и постановкой.

Критика не помешала Гусейну собрать на встречу в Самаре несколько автомобилей с своих поклонников. Правда, вели себя на дороге друзья блогера странно – вылетали на встречную полосу, громко сигналили, пересекали двойную сплошную и подрезали друг друга. А у некоторых машин были даже проблесковые маячки (в России они относятся к разряду спецсредств и устанавливаются только на машины специальных служб).

Утром в социальных сетях стали появляться посты с видео ночной поездки, где ютубер был назван «дорогим гостем из Москвы». Самарцы, в целом, такого поведения не поняли.

- Крайнее неуважение будить полрайона среди ночи, - написала самарчанка Анна Б. – Чувство собственной важности зашкаливет.

А вот другие комментаторы обратили внимание на поведение ютубера и его свиты на дорогах.

- А что, у нас гостям разрешено правила дорожного движения нарушать? Куда наша полиция смотрит? Написать в прокуратуру надо, тем более видео со всеми нарушениями гости сами же и сняли, - возмущается Александр Т.

Ютубер Гасанов громко проехался по Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Промышленности в Самаре горел трактир «Самарский пивовар»
В Самарской области опытный водитель врезался в бетонный блок, убив этим свою пассажирку
«Страшно, но выглядит красиво»: в тольяттинском лесу эффектно горела трава
Появились фото с места смертельного ДТП под Самарой, где "Нива" столкнулась с двумя грузовиками
Александр Соболев об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я уже визу делаю. Такого не может быть»
Растянулась на 24 метра: в Самаре на площади Куйбышева приготовили шаурму народов мира
Холода близко, а он не улетает: самарцы переживают за одинокого лебедя на обмелевшем озере
Самарский ХК ЦСК ВВС уступил «Челмету» в серии буллитов
На трассе под Самарой легковушка врезалась в "КамАЗ" и отлетела в другой грузовик: погибли три человека
В Самаре молодой человек катался по Московскому шоссе на капоте легковушки
Жителей Самарской области ждет теплое и ветреное воскресенье
Солисты Большого и Мариинского театров выступят на фестивале русской музыки в Самаре
Мечтать не вредно: жители Самарской области рассказали, какая зарплата сделает их счастливее
Решили покататься: в Самарской области двое парней угнали у друга машину, пока тот спал
Побывали более 20 тысяч человек: фестиваль «Чайхона 2019» в Самаре вошел в топ-3 самых интересных мест для посещения в России
Научат рисовать и играть на инструментах: в Крутых Ключах открылась детская школа искусств
Самарскую область назвали одним из лидеров по повышению производительности труда на предприятиях
В Самарской области водитель легковушки уронил столб возле ж/д путей и ушел
Отбросила клюку и пошла в пляс: в Самаре бабушка устроила зажигательные танцы на площади Куйбышева
На трассе под Самарой молодой человек на Chevrolet Cruze кувыркнулся в кювет и попал в больницу
Самарская область попала в тройку лидеров по числу личных банкротов
Пожар в Тольятти на Кутузова: при тушении частного дома найдены тела четырех человек
Появился фоторобот мошенника, который похитил деньги у 92-летней пенсионерки в Самарской области
Установят новые лавочки и спортоборудование: в Самаре реконструируют сквер «Детский»
На международном форуме в Самарской области обсудили перспективы развития экспорта продукции АПК