Столичный ютуб-блогер «миллионщик» устроил в громкий заезд по самарским улицам

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-06T10:02:02+03:00

Впрочем, горожане остались не в восторге от «большого гостя из Москвы»

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Ночью с субботы на воскресенье любители полуночных прогулок и просто жители центра Самары могли наблюдать странную картину. По Волжскому проспекту на большой скорости несся целый кортеж из недешевых автомобилей, а во главе его шел красный «Гелендваген».

Позже выяснилось, что в наш город пожаловал блогер Гусейн Гасанов. Интернет-деятель и исполнитель песен стал известен широкой аудитории после розыгрыша «Мереседеса» в Инстаграме весной 2019 года. Популярность Гасанова после этого резко пошла вверх, канал на Ютубе перевалил за миллион фолловеров. Правда, многие тогда посчитали всю историю с иномаркой фарсом и постановкой.

Критика не помешала Гусейну собрать на встречу в Самаре несколько автомобилей с своих поклонников. Правда, вели себя на дороге друзья блогера странно – вылетали на встречную полосу, громко сигналили, пересекали двойную сплошную и подрезали друг друга. А у некоторых машин были даже проблесковые маячки (в России они относятся к разряду спецсредств и устанавливаются только на машины специальных служб).

Утром в социальных сетях стали появляться посты с видео ночной поездки, где ютубер был назван «дорогим гостем из Москвы». Самарцы, в целом, такого поведения не поняли.

- Крайнее неуважение будить полрайона среди ночи, - написала самарчанка Анна Б. – Чувство собственной важности зашкаливет.

А вот другие комментаторы обратили внимание на поведение ютубера и его свиты на дорогах.

- А что, у нас гостям разрешено правила дорожного движения нарушать? Куда наша полиция смотрит? Написать в прокуратуру надо, тем более видео со всеми нарушениями гости сами же и сняли, - возмущается Александр Т.

Ютубер Гасанов громко проехался по Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU