ДТП с автобусом в Самаре проверят в областной прокуратуре

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-06T15:34:05+03:00

Разбитый автобус только ближе к вечеру начали эвакуировать с проезжей части Фото: Ольга НОВИКОВА

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Прокуратура Самарской области начала проверку столкновения автобуса со столбом на улице Стара Загора в Самаре, которое произошло в воскресенье, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с произошедшим сегодня дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса, - заявили в прокуратуре. - По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Тем временем, минздрав Самарской области уточнил количество пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. Их насчитывают 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU