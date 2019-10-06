ДТП с автобусом в Самаре проверят в областной прокуратуре
Прокуратура Самарской области начала проверку столкновения автобуса со столбом на улице Стара Загора в Самаре, которое произошло в воскресенье, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
- Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с произошедшим сегодня дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса, - заявили в прокуратуре. - По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
Тем временем, минздрав Самарской области уточнил количество пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. Их насчитывают 13 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU