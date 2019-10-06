2019-10-06T20:48:05+03:00
Общество

Самарская полиция начала проверку заезда блогера Гусейна Гасанова по центру города

Горожане не скрывают в сети своего раздражения поведением ютубера и его окружения
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
А вот самому Гасанову в городе явно понравилосьА вот самому Гасанову в городе явно понравилосьФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Видео, на котором кортеж из недешевых иномарок проносится по ночной Самаре, заинтересовало правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации в социальной сети о массовом нарушении ПДД на Волжском проспекте Самары, - рассказали в облГлавке.

Как обещают правоохранители, по результатам проверки будут принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в соцсетях появились ролики с проездом Гасанова на красном «Мерседесе» и автоколонны поклонников его творчества. Последние, что видно даже по коротким роликам, неоднократно нарушали ПДД и вели себя вызывающе. Горожане остались не в восторге от визита ютубера и призывают компетентные органы разобраться в этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на борьбу с горящей травой отправлено более 30 пожарных
Начало рабочей недели в Самаре выдастся ненастным
ДТП с автобусом в Самаре проверят в областной прокуратуре
Молодой водитель в Тольятти сбил беспечного пешехода
В Самарской области утонул восьмилетний школьник
В «Самараавтогаз» рассказали, почему в Самаре автобус влетел в столб
На Промышленности в Самаре горел трактир «Самарский пивовар»
Столичный ютуб-блогер «миллионщик» устроил громкий заезд по самарским улицам
В Самарской области опытный водитель врезался в бетонный блок, убив этим свою пассажирку
«Страшно, но выглядит красиво»: в тольяттинском лесу эффектно горела трава
Появились фото с места смертельного ДТП под Самарой, где "Нива" столкнулась с двумя грузовиками
Александр Соболев об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я уже визу делаю. Такого не может быть»