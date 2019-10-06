Самарская полиция начала проверку заезда блогера Гусейна Гасанова по центру города
Видео, на котором кортеж из недешевых иномарок проносится по ночной Самаре, заинтересовало правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
- Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации в социальной сети о массовом нарушении ПДД на Волжском проспекте Самары, - рассказали в облГлавке.
Как обещают правоохранители, по результатам проверки будут принято решение в соответствии с законодательством.
Напомним, в воскресенье, 6 октября, в соцсетях появились ролики с проездом Гасанова на красном «Мерседесе» и автоколонны поклонников его творчества. Последние, что видно даже по коротким роликам, неоднократно нарушали ПДД и вели себя вызывающе. Горожане остались не в восторге от визита ютубера и призывают компетентные органы разобраться в этой истории.
ИСТОЧНИК KP.RU