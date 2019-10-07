Из горящего дома на ул. Чернореченской эвакуировали шесть человек

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-07T08:08:48+03:00

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В Самаре ночью сотрудники МЧС тушили пожар на ул. Чернореченской, 8, пятый корпус. По данным службы, огонь распространился на 200 кв.м. На вызов прибыли 12 единиц техники и 46 человек.

- Из дома пришлось эвакуировать шесть жителей. Но в огне никто не пострадал, - сообщают в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

В 21.57 пожар был ликвидирован. Огнем был охвачен кирпичный двухэтажный дом. По предварительной информации, пожар возник в одной из квартир. Дом достаточно старый, построен в 1930 году. Возможно, кто-то оставил здесь на ночь обогреватель и случилась проблема с проводкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU