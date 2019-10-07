В Самаре двое новых знакомых завели подростка в подъезд, избили и оставили без одежды

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-07T10:11:20+03:00

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Недавно в Самаре в подъезде одного из домов на проспекте Юных Пионеров произошло нападение на 16-летнего подростка. Двое молодых людей избили парня и отобрали у него рюкзак и куртку, в которой находился сотовый телефон.

- Было установлено, что подросток познакомился с молодыми людьми только в день происшествия. Они отправились распивать спиртные напитки в подъезд многоэтажного дома, где через некоторое время между ними возник конфликт. Новые знакомые применили силу и отобрали имущество подростка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что к совершению преступления могут быть причастны двое 18-летних парней. Их нашли и задержали. Рюкзак и куртку вернули владельцу, а вот телефон разыскать пока не удалось. Юные грабители продали его и потратили деньги.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Наказание грозит и подростку. На него составили протокол по статье «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо в общественных местах».

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU