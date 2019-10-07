2019-10-07T14:49:58+03:00
Общество

Привязанного к рельсам пса в Самаре снова предали

Пес, которого дети спасли с железнодорожных путей, нашел новую семью, но через две недели хозяева его бросили
Ольга НОВИКОВА
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Изюм уже немало настрадался, и сейчас ждет людей, которые больше не придадутИзюм уже немало настрадался, и сейчас ждет людей, которые больше не придадут
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История беспородного пса Изюма, чуть не ставшего жертвой поезда, потрясла Самару в начале сентября. Местная зоозащитница Ирина Дранкина рассказала, что соседские дети привели к ней пса, которого живодеры привязали к железнодорожным рельсам и бросили на верную погибель. Песика назвали Изюмом и начали искать ему новую семью. И, казалось бы, чудо произошло – почти сразу после того, как история получила огласку, хозяева для барбоса отыскались. И теперь его всегда ждет миска с едой, веселые игры с детьми, теплая лежанка и человеческая любовь. Но, к сожалению, светлая полоса жизни для пса длилась недолго – спустя две недели новоявленные хозяева от него отказались.

- Говорят, что переезжают и не могут взять его с собой, - разводит руками Ирина. – Поначалу у пса были небольшие сложности с адаптацией в семье – он рычал на детей, но потом привык и все наладились, новые хозяева не могли на него нарадоваться. Остается только догадываться, что это за переезд внезапный такой, который нельзя было прогнозировать заранее и куда нельзя взять с собой собаку…

Так что теперь Изюм снова ищет себе дом – и людей, которые больше не предадут.

Если вы хотите помочь ему, звоните 89370623810.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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