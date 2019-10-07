2019-10-07T18:37:23+03:00
Спорт

"Не ожидал, что такое может произойти": Александр Соболев рассказал о вызове в сборную России

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал, как его вызвали в сборную России по футболу [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр счастлив попасть в национальную командуАлександр счастлив попасть в национальную командуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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6 октября форвард самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев получил долгожданный вызов в сборную России по футболу. Нападающий уже прибыл в расположение национальной команды и рассказал в интервью журналистам о своих эмоциях от приглашения Черчесова.

- Позвонили, сказали, что скоро вылет. Поехал на базу, собрал бутсы, другие вещи и спокойно поехал в аэропорт. Не ожидал, что позовут, тем более список уже был на этап. Думал, пока еще рано, надо проявлять себя дальше, но сегодня я здесь и счастлив, - признался Соболев.

Один из лучших бомбардиров РПЛ уже пообщался со Станиславом Черчесовым. Наставник сборной России поприветствовал его, поинтересовался настроением и обсудил с футболистом игровые моменты.

- Любой футболист хочет попасть в сборную, но я просто не ожидал, что такое может произойти, - отметил Соболев.

Александр Соболев - первое интервью в Сборной России..Александр Соболев - первое интервью в Сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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