"Не ожидал, что такое может произойти": Александр Соболев рассказал о вызове в сборную России
6 октября форвард самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев получил долгожданный вызов в сборную России по футболу. Нападающий уже прибыл в расположение национальной команды и рассказал в интервью журналистам о своих эмоциях от приглашения Черчесова.
- Позвонили, сказали, что скоро вылет. Поехал на базу, собрал бутсы, другие вещи и спокойно поехал в аэропорт. Не ожидал, что позовут, тем более список уже был на этап. Думал, пока еще рано, надо проявлять себя дальше, но сегодня я здесь и счастлив, - признался Соболев.
Один из лучших бомбардиров РПЛ уже пообщался со Станиславом Черчесовым. Наставник сборной России поприветствовал его, поинтересовался настроением и обсудил с футболистом игровые моменты.
- Любой футболист хочет попасть в сборную, но я просто не ожидал, что такое может произойти, - отметил Соболев.
Александр Соболев - первое интервью в Сборной России..Александр Соболев - первое интервью в Сборной России.
ИСТОЧНИК KP.RU