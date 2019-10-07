«Арсенал», «МЮ» и «Боруссия»: на Александра Соболева обратили внимание в Европе

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев снова оказался в центре внимания. Игрок сделал дубль в матче против «Сочи», получил долгожданный вызов в сборную России и попал под прицел сразу нескольких европейских топ-клубов. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и «Галатасарай» - именно эти команды, по разговорам, готовы пригласить форварда. Журналисты «Комсомолки» изучили все возможные варианты и представили, как Саша будет смотреть в каждом из этих грандов.

В 12 матчах Соболев забил 10 голов и несколько раз признавался лучшим игроком матча.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Арсенал»

Интерес «канониниров» подтвердил и сам Соболев.

- Мне сказали после игры, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть. По-моему, это правда. Нет, я не уверен на 100 процентов. Но мне такое сообщили, - заявил он в одном из недавних интервью.

Не удивительно. Наставник лондонцев Унаи Эмери работал в России и наверняка поглядывает на РПЛ и на тех, кто там зажигает. Испанский специалист знает, что здесь за относительно небольшую цену можно найти хорошую боевую единицу. Чего стоит только пример Зинченко и «Манчестер Сити».

Седьмой номер «КС» среди лучших бомбардиров турнира, забивает практически в каждом матче, вне зависимости от силы соперника. Отступные футболиста сейчас, 2 миллиона евро - копейки для потенциального приобретателя из Европы.

Но куда ставить русского голеадора? Он подходит для игры в Англии - высокий, статный, хорошо работает с мячом, нацелен на удар и здорово действует на втором этаже. Однако очевидно, что выиграть конкуренцию у Ляказетта и Обамеянга - центральных нападающих пушкарей - Соболеву пока вряд ли под силу.

Впрочем, кажется, что этот вариант для Александр все равно хороший. Он точно сможет получить игровое время - график в Англии плотный, без ротации никак. Моменты для того, чтобы проявить себя, тоже будут – «Арсенал» играет в атакующий, комбинационный футбол и у форварды часто оказываются в удобной ударной позиции. Учитывая, что основные бомбардиры клуба вполне могут захотеть пойти на повышение и перейти в команду, претендующую на победу в Лиге чемпионов, то перед Соболевым открываются весьма радужные перспективы. Главное - зарекомендовать себя.

Пока, правда, с «Крыльями» по поводу покупки форварда никто не связывался.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Манчестер Юнайтед»

А вот наставнику «МЮ» Уле-Гуннару Сульшеру нападающий бы пригодился. «Красные дьяволы» показывают в этом сезоне совсем невнятную игру. Проблемы у «Манчестер Юнайтед» во всех линиях, в том числе в нападении.

В распоряжении Сульшера три чистых форварда. И все молодые. Нестабильный Маркус Рэшфорд и талантливые, но неопытные Мэйсон Гринвуд и Таит Чонг. Из них забивал только Рэшфорд. В этом сезоне он забил больше чем в три раза меньше, чем Соболев – 3 гола англичанина против 10 форварда «КС».

Однако это цифры вообще ни о чем не говорят. Соболеву будет очень тяжело привыкнуть к реалиям чемпионата Англии. Тем более, что в игре форварда «Крыльев» не все идеально и много шероховатостей, которые тренеры АПЛ и британская публика не простят.

По манере игры российский нападающий похож на ушедшего в «Интер» Лукаку, но не такой пластичный и мощный. Однако это еще можно поправить.

В том, что в игре Александра Соболева что-то разглядел лично главный тренер «МЮ» Сульшер, утверждает британский таблоид The Sun. По его информации, «красные дьяволы» готовы заплатить «Крыльям» 15 млн фунтов. Причем попытку купить форварда самарцев «Манчестер Юнайтед» предпримет этой зимой.

В самарском клубе не раз заявляли, что продавать Соболева пока не собираются. Но как можно отказать «МЮ» или «Арсеналу»?Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Боруссия» Дортмунд

У желто-черных в атаке все в порядке – там Пако Алькасер, который нашел в «Боруссии» себя. Видимо, тренерский штаб клуба из Дортмунда видит в Александре Соболеве игрока ротации. Команда Люсьена Фавра борется за медали в Бундеслиге и выступает в Лиге чемпионов. Плюс еще есть Кубок Германии.

«Боруссия» всегда собирала талантливую молодежь, так что интерес к Соболеву со стороны желто-черных не смущает. Футболист много забивает в чемпионате России и получил вызов в сборную. К тому же, Александру всего 22 года.

Страха перед российскими футболистами у «Боруссии» никогда не было. В разные годы в футболке дортмундского клуба на поле выходили Сергей Горлукович и Владимир Бут.

Об интересе «Боруссии» сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, клуб следит за прогрессом 22-летнего форварда.

Соболева и так любили в Самаре, но за несколько месяцев форвард превратился в настоящего любимца болельщиков.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Галатасарай»

Еще один европейский гранд, который хочет видеть Соболева в своих рядах, - чемпион Турции «Галатасарай». По крайней мере, так уверяет комментатор Нобель Арустамян.

В прошлом сезоне желто-красные на финише чемпионата обошли «Истамбул Башакшехир» и 23-е чемпионство страны. Перед этим сезоном «Галатасарай» усилил линию атаки Радамелем Фалькао. Колумбиец – главная звезда команды. Соболев мог бы вполне успешно сыграть в паре с Фалькао. Тем более, что мощный форвард желто-красным сейчас был не помешал в борьбе за титул в Турции и на европейской арене.

Проблемой может стать адская атмосфера на стадионах и за их пределами. Турецкие фанаты известны своей горячностью. Для них футбол – это не просто увлечение, это часть жизни, это религия. Поэтому на стадионах в Турции всегда стоит страшный шум, на трибунах постоянно горят файеры, а за плохую игру какой-нибудь особо ярый фанат может и ножом пырнуть.

Однако Турция и «Галатасарай» в частности – это прямой билет в топ-5 лиг Европы.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетом и российские клубы. Соболев бы пригодился, например, ЦСКА, которому нужен еще один форвард, или «Спартаку», который переживает не самые лучшие времена.

Однако все это домыслы. На деле же, куда перейдет Александр Соболев, будет зависеть только от него самого – от его игры и голов за «Крылья» и сборную.