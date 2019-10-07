В Самарской области ищут поджигателей, которые устроили пожары в лесах региона

СЕГОДНЯ 19:50 2019-10-07T19:52:02+03:00

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Пожарная обстановка на территории губернии сегодня, в понедельник 7 октября, обсуждалась на оперативном совещании, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что на появление огня во многом влияет сухая и теплая погода.

Так, по информации областного ГУ МЧС, с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 4 низовых лесных пожара на общей площади 32,5 га. Самое крупное возгорание произошло в Волжском районе – площадь составила 9,5 га.

- Жительница Красноглинского района сжигала остатки сухого кустарника. Порывом ветра пламя распространилось на находящуюся рядом сухую листву с последующим распространением на растительность лесного квартала, – объяснил начальник ведомства Олег Бойко. Для тушения была привлечена общая группировка 238 человек, 49 единиц техники, а также вертолет МИ-8.

В 1 километре южнее населенного пункта Калинка огнем было охвачено порядка 10 га территорий лесного фонда. Частично пострадал и Тольяттинский лес, где было зафиксировано 2 очага. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

По каждому из фактов ведется проверка, могут быть возбуждены уголовные дела. На территории региона сохраняется 3 класс пожарной опасности в 8 городских округах и 24 муниципальных районах.

- Я попрошу все эти случаи взять на контроль, – поручил Дмитрий Азаров руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона Юрию Рожину. Губернатор попросил правоохранителей усилить работу по поиску и наказанию поджигателей, которые нанесли серьезный ущерб лесному фонду.

Также он поручил сотрудникам Приволжского УГМС совместно с министерством лестного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования рассмотреть возможность повышения класса пожарной опасности в связи с погодными условиями. Уже к концу совещания в Ставропольском районе и Тольятти пожарный класс опасности повысили с третьего до четвертого.

ИСТОЧНИК KP.RU