2019-10-08T08:12:37+03:00
Происшествия

Занесло на «встречку» на мокрой дороге: появились фото с места столкновения Chevrolet и Volkswagen под Самарой

После аварии в больницу попали два человека
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Водитель "Шевроле" протаранил ограждение и влетел в другу иномаркуВодитель "Шевроле" протаранил ограждение и влетел в другу иномаркуФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности серьезной аварии, которая произошла вечером в понедельник, 7 октября, на 52 км 820 м Обводной дороги Самары. Напомним, там примерно в 17:45 столкнулись Chevrolet Orlando и Volkswagen Passat. Как выяснили полицейские, ДТП спровоцировал первый автомобилист.

- Водитель «Шевроле», двигаясь в условиях дождя со стороны трассы «Самара — Большая Черниговка» в направлении подъезда к Оренбургу, допустил занос машины и выехал на встречную полосу. После этого иномарка въехала в дорожное ограждение, а затем в Volkswagen Passat, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок. На данный момент известно, что госпитализация потребовалась 20-летнему пассажиру «Шевроле» и 24-летней пассажирке другой иномарки. Полицейские продолжают выяснять все детали случившегося.

Volkswagen после столкновения разворотило всю переднюю часть Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Volkswagen после столкновения разворотило всю переднюю частьФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Зубчаниновке водитель «Мазды» снес забор частного дома и прилег на крышу в чужом огороде
В Самаре дырявый шланг дорожников напугал горожан "гейзером" на Ташкентской
А была ли легковушка? Полиция рассказала, почему автобус № 41 влетел в столб в Самаре
Теплая погода в Самарской области побила рекорд 45-летней давности
В Самару во главе с легендарным паровозом «Лебедянка» прибудет ретро-поезд
Самарцы пригрозили перекрыть бетонным блоком проезд от Московского шоссе к Ново-Садовой
В Самаре в торговом центре нашли 156 кг нелегального спортивного питания
В Самарской области браконьер застрелил и разделал лося
В Самарской области 150 сельских школьников познакомили с виртуальной реальностью и 3D-моделированием
"Мерседес" с пьяным водителем перевернул "Фольксваген" в Тольятти, ДТП попало на видео