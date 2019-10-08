Занесло на «встречку» на мокрой дороге: появились фото с места столкновения Chevrolet и Volkswagen под Самарой

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-08T08:12:37+03:00

Водитель "Шевроле" протаранил ограждение и влетел в другу иномарку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

После аварии в больницу попали два человека

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Стали известны подробности серьезной аварии, которая произошла вечером в понедельник, 7 октября, на 52 км 820 м Обводной дороги Самары. Напомним, там примерно в 17:45 столкнулись Chevrolet Orlando и Volkswagen Passat. Как выяснили полицейские, ДТП спровоцировал первый автомобилист.

- Водитель «Шевроле», двигаясь в условиях дождя со стороны трассы «Самара — Большая Черниговка» в направлении подъезда к Оренбургу, допустил занос машины и выехал на встречную полосу. После этого иномарка въехала в дорожное ограждение, а затем в Volkswagen Passat, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок. На данный момент известно, что госпитализация потребовалась 20-летнему пассажиру «Шевроле» и 24-летней пассажирке другой иномарки. Полицейские продолжают выяснять все детали случившегося.

Volkswagen после столкновения разворотило всю переднюю частьФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU