Проблемы с тормозами: АВТОВАЗ отзывает почти 4 тысячи автомобилей Lada Granta

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-08T12:01:19+03:00

Под отзыв попали автомобили, проданные с августа 2019 года по настоящее время Фото: АвтоВАЗ

Изменить размер текста: A A

Тольяттинский АВТОВАЗ объявил о добровольном отзыве почти 4 тысяч автомобилей Lada Granta, которые были проданы с августа 2019 года по настоящее время.

- Причиной отзыва 3994 автомобилей стала проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя, - сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Владельцев Lada Granta, которые попали под отзыв, оповестят об этом с помощью писем или по телефону. Также автовладельцы смогут самостоятельно проверить, попадает ли их машина под отзыв, связаться с дилерским центром и записаться на ремонт. Как отмечают в ведомстве, на всех отозванных машинах заменят обратный клапан усилителя тормоза. Все работы будут проведены бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU