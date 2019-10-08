2019-10-08T12:01:19+03:00
Общество

Проблемы с тормозами: АВТОВАЗ отзывает почти 4 тысячи автомобилей Lada Granta

Автомобилистам обещают бесплатно провести ремонт
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Под отзыв попали автомобили, проданные с августа 2019 года по настоящее времяПод отзыв попали автомобили, проданные с августа 2019 года по настоящее времяФото: АвтоВАЗ
Изменить размер текста:

Тольяттинский АВТОВАЗ объявил о добровольном отзыве почти 4 тысяч автомобилей Lada Granta, которые были проданы с августа 2019 года по настоящее время.

- Причиной отзыва 3994 автомобилей стала проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя, - сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Владельцев Lada Granta, которые попали под отзыв, оповестят об этом с помощью писем или по телефону. Также автовладельцы смогут самостоятельно проверить, попадает ли их машина под отзыв, связаться с дилерским центром и записаться на ремонт. Как отмечают в ведомстве, на всех отозванных машинах заменят обратный клапан усилителя тормоза. Все работы будут проведены бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре появились Штутгарт аллея, Орловский микрорайон и сквер Экономистов
Вор на костылях украл у самарской пенсионерки 1,7 млн рублей
Сделают больше парковочных мест: в Самаре стартовал ремонт еще одного участка улицы Стара-Загора
В Самаре у автобусов № 3 и 13 появятся дополнительные остановки
Туалеты в самарском железнодорожном вокзале станут бесплатными для посещения
В Самаре на станции Безымянка сошли с рельсов два вагона грузового поезда с щебнем
«Вольфсбург» заинтересован в покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева
Не сжигайте траву и не разводите костры: в Самарской области сохраняется риск возникновения лесных пожаров
Бесшумна и экологична: самарские изобретатели собрали первую в мире водородную мотособаку
В Самарской области в общежитии неизвестный зверски убил женщину