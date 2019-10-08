2019-10-08T20:55:11+03:00
Происшествия

Родные юной сызранки, которая утонула в машине вместе с 32-летним другом, собирают деньги на свадебное платье

16-летнюю девушку похоронят именно в нем
Кирилл КАРИМОВ
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В Сызрани готовятся проститься с 16-летней местной жительницей, трагически погибшей на реке Сызранке. Об этом со ссылкой на родственников погибшей сообщает ktv-ray.ru.

Ксению собираются похоронить в свадебном платье. На него и похороны родственники просят помочь горожан деньгами.

Напомним, юная жительница города исчезла 6 октября, уехав с 32-летним уроженцем Грузии на его «десятке». Пара уединилась в районе стрелки ГЭС. Машина съехала с обрыва, а выбраться из салона друзья не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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