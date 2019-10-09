2019-10-09T11:58:38+03:00
Общество

Троллейбус № 6 в Самаре возвращается на прежний маршрут

Электротранспорт вновь поедет по улице Шоссейной 10 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Долгое ожидание жителей Куйбышевского района подошло к концуДолгое ожидание жителей Куйбышевского района подошло к концуФото: Архив "КП"
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В четверг, 10 октября, для жителей Куйбышевского района Самары состоится долгожданное событие. На свой маршрут вернется троллейбус № 6, который пришлось скорректировать из-за дорожных работ на улице Шоссейной.

- С 10 октября возобновляется движение троллейбусного маршрута № 6 «Губернский рынок - Грозненская». Добро пожаловать на борт! - написали в твиттере представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Напомним, ранее сообщалось, что троллейбус № 6 вернется на прежний маршрут в середине сентября, потом этот срок из-за задержки в обустройстве контактной сети перенесли на 1 октября. Теперь же чиновники обещают, что движение троллейбуса будет точно восстановлено 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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