2019-09-30T14:29:35+03:00
Общество

В Самаре вновь перенесли срок запуска троллейбусов по улице Шоссейной

Работы по обустройству контактной сети еще не завершены
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Возвращения троллейбусов придется еще немного подождатьВозвращения троллейбусов придется еще немного подождатьФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жителям Куйбышевского района Самары придется подождать возвращения троллейбусов № 6 еще несколько дней. Ранее сообщалось, что они вернутся на улицу Шоссейную в середине сентября, потом этот срок перенесли на 1 октября, теперь же называется новая дата.

- Завтра должны «повторно» открыть движение троллейбусов по улице Шоссейной. До сих пор там установлены не все столбы и даже 1/4 контактной сети нет. Что будем делать? Может, все-таки организуем работу хотя бы автобусов? - обратились горожане в твиттере к чиновникам.

В департаменте транспорта в ответ на это сообщили, что в обозначенный ранее срок троллейбусы № 6 на прежний маршрут действительно не вернутся. Ориентировочно, это произойдет 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилистку из Новокуйбышевска осудили за наезд на двух школьниц на пешеходном переходе
Просили деньги на канцтовары: в Тольятти родители пожаловались на поборы в детских садах
Снова потратятся на спорт: до конца 2020 года спроектируют еще один футбольный манеж около «Самара Арены»
Красная «метка»: в Самаре на почтовых ящиках должников за тепло появятся предупреждающие наклейки
Крышевал ЧОП "Законовских" и фотографов в роддомах: в Самаре начался суд по делу полковника Дмитрия Сазонова
В Тольятти упавшая в подъезде решетка убила собаку на глазах у ребенка
В самарском ТЦ нашли более 20 кг запрещенных сыров из Голландии и Великобритании
В Самаре хотят построить хоккейный центр рядом с «Самара Ареной» за полмиллиарда рублей
Стали известны дата и темы итоговых сочинений в Самарской области
В Самаре до конца дня дадут тепло во все школы и детские сады
МЧС предупреждает самарцев о дожде и усилении ветра до 20 м/с
Житель Тольятти пошел в лес за грибами и нашел пентаграмму из черепов животных
«Не злите женщин»: в селе под Тольятти неизвестные облепили иномарку женскими прокладками
Радио Рекорд предлагает самарцам выиграть поездку на матч Лиги чемпионов в Лейпциг
В Новокуйбышевске руководитель фирмы не отдал налоговой 8 млн рублей
В Самаре на Фрунзенском мостовом переходе установят 21 камеру видеонаблюдения: список мест
Обещал помочь купить Toyota и Lexus по скидке: самарца осудили за обман людей на 132 млн рублей
В Самарской области селянин прятал у себя в туалете более 15 кг конопли
В Самаре в районе станции метро «Победа» отключили светофоры
В Самаре из-за ремонта на улице Куйбышева изменили схемы движения автобусов
В Самаре на несколько дней закрыли проезд по улице Перекопской
В Самарской области полицейские ищут свидетелей «одиночного» ДТП на трассе
В Самарской области открылся Центр развития социального интеллекта для особых детей