В Самаре вновь перенесли срок запуска троллейбусов по улице Шоссейной

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-30T14:29:35+03:00

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Жителям Куйбышевского района Самары придется подождать возвращения троллейбусов № 6 еще несколько дней. Ранее сообщалось, что они вернутся на улицу Шоссейную в середине сентября, потом этот срок перенесли на 1 октября, теперь же называется новая дата.

- Завтра должны «повторно» открыть движение троллейбусов по улице Шоссейной. До сих пор там установлены не все столбы и даже 1/4 контактной сети нет. Что будем делать? Может, все-таки организуем работу хотя бы автобусов? - обратились горожане в твиттере к чиновникам.

В департаменте транспорта в ответ на это сообщили, что в обозначенный ранее срок троллейбусы № 6 на прежний маршрут действительно не вернутся. Ориентировочно, это произойдет 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU