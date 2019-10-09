Самарцам предложили уникальный кэшбэк на безлимитную связь

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-09T13:31:43+03:00

МегаФон обновил линейку тарифов «Включайся!», предложив кэшбэк до 30%. Его можно потратить на оплату звонков, SMS и интернет-трафика

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С октября новым пользователям тарифных планов «Включайся!» доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%. Уже действующим пользователям сети МегаФон при переходе на новую линейку «Включайся» и подключении услуги «кэшбэк» засчитается предыдущий стаж обслуживания.

Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

«Мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Эксперты рынка отмечают выгоду нового предложения как новых, так и для действующих абонентов.

«Новое предложение МегаФона удивляет даже не щедростью, а практичностью. На рынке существует множество программ, где начисляется куча баллов и виртуальных рублей, однако очень трудно превратить их во что-то осязаемое и полезное.В случае с новым кэшбэком каждый абонент со стажем 2 года (а таковых большинство), оплачивающий услуги на 500-600 рублей в месяц, получает 150-180 рублей на дополнительные нужные сервисы. Например, за 100 рублей кэшбека можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей - отключить тарификацию на городские номера по всей России и т.д. Взрослые абоненты могут за 150 рублей кэшбэка подключить функцию «Родительский контроль», существенно снижающую тревоги за перемещения и времяпровождение ребенка.

То есть абонент получает не фантики, а инструмент для прокачки своего тарифного плана под собственные нужды и без необходимости платить больше. Плюс главные преимущества достаются «старым» лояльным абонентам, а не новичкам, на привлечение которых обычно нацеливаются подобные предложения. Уверен, что новый подход к кэшбэку задает тренд на практичность бонусных предложений на отечественном рынке мобильной связи, - говорит ведущий аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов.

Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Кэшбек доступен на тарифах «Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».

При небольших затратах на пакет, включающий помимо услуг связи массу дополнительных сервисов (к примеру, «Включайся! Развлекайся» для абонентов Самарской области в месяц стоит 370 рублей), абонент может ежемесячно использовать кэшбэк или копить его в течение года.

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ИСТОЧНИК KP.RU