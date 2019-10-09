2019-10-09T21:03:15+03:00
Общество

В Самаре изменят схему движения 22, 24 и 25 трамваев

Все из-за строительства поворота с улицы Ташкентской к «Самара Арене»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Изменения будут действовать с 11 до 14 октября.Изменения будут действовать с 11 до 14 октября.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре временно изменят схему движения нескольких трамваев. Так с 23:00 11 октября до 5:00 14 октября трамваи №22 будут ходить от улицы Красноармейской до стадиона «Самара Арена», №24 – от Костромского переулка до 15 микрорайона, №25 – от БТЭЦ до 15 микрорайона, сообщает пресс-служба городской мэрии. Все из-за строительства поворота с улицы Ташкентской к «Самара Арене».

- Эта мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения на время закрытия участка в связи с проведением работ по демонтажу железобетонной плиты и устройству въезда на объекте «Организация поворота трамваев с ул. Ташкентская в сторону стадиона «Самара Арена» со стороны 15 микрорайона», - говорится на сайте самарской мэрии.

Горожан просят с пониманием отнестись к такому решению властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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