Обложили плиткой и сделали навес: в Самаре завершается ремонт подземного перехода на Заводском шоссе
В Самаре близится к завершению капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова, который долгое время находился в заброшенном состоянии.
- Сейчас идет устройство асфальтобетонного покрытия возле подземного перехода и установка пешеходных ограждений, - сообщили в твиттере представители компании-подрядчика «СамараТрансСтрой».
Рабочие уже обновили сам подземный переход. Он выполнен так же как и его «собратья» на Московском шоссе и улице Ново-Садовой. Стены внутри и снаружи обложили плиткой, а выход на поверхность прикрыли навесом из поликарбоната. Ранее сообщалось, что ремонт перехода будет завершен до 30 сентября, но, видимо, работы немного затянулись.
ИСТОЧНИК KP.RU