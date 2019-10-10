"Крыша" пошла по этапу: офицерам ФСБ и посредникам дали 46 лет на всех

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-10T14:47:04+03:00

Самарский гарнизонный военный суд огласил приговор по делу высокопоставленных офицеров ФСБ, которых обвиняли в коррупции

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Крышевание нефтяного бизнеса, незаконный оборот оружия и миллионы в рабочем кабинете – в Самаре закончили рассматривать громкое уголовное дело о коррупции в рядах ФСБ.

Напомним, в прошлом году федералы провели серию задержаний сотрудников, которых заподозрили в коррупции. При обыске в рабочем кабинете одного из них нашли 84 млн рублей наличкой.

В ходе расследования выяснялись все новые и новые подробности, и число статей обвинения и фигурантов уголовного дела множились.

В итоге в этом году под суд отправили 5 человек, трое из которых являлись в прошлом сотрудниками ФСБ, двое - предпринимателями, в зависимости от роли каждого из них в «пищевой цепочке», следствие предъявило им обвинение во взяточничестве, посредничестве во взяточничестве и коррупции.

По версии следствия, история эта началась в 2016 году, когда на компанию под названием МО "ТНП", которая занимается нефтепродуктами, «наехали» сотрудники ФСБ из Отрадного и начали требовать от них денег. Через полезных знакомых руководство компании сумело выйти не вышестоящих ФСБшников – «областников». После этого районных сотрудников ведомства уволили и наказали, а конторе предложили длительное сотрудничество - мол, платите деньги, и лишних вопросов к вам не будет.

Перед оглашением приговора в зале была достаточно нервная атмосфераФото: Александра БУДАЕВА

Изначально суммы были относительно небольшие - 900 тысяч рублей, а позже аппетиты выросли и бизнесменам пришлось ежемесячно отдавать по несколько миллионов рублей.

В марте 2018 года грянул гром - сотрудники УФСБ России по Самарской области "накрыли" незаконную нефтебазу в Похвистнево, после чего по области начались масштабные проверки. По версии следствия ООО "Лагуна", через которую и был организован подпольный нефтяной бизнес в Похвистнево, "крышевал" сотрудник центрального аппарата ФСБ России Александр Переточкин.

"Местные" к конторе прямого отношения вроде бы не имели, но руководству МО "ТНП" порекомендовали на время приостановить работу. Руководство компании решило, что это уже слишком, и "сдали" всю цепочку.

Именно таким образом все вместе на скамье подсудимых оказались бывший заместитель начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергей Гудованый, начальник отдела «М» (управления по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и Минюста) Павел Чермашенцев, их бывший коллега из центрального аппарата ведомства Александр Переточкин, а также предприниматели Алексей Пашкевич и Сергей Булатов.

Сегодня все они в суде выслушали обвинительные приговоры: Сергей Гудованый получил самый суровый приговор - 20 лет колонии строгого режима, остальным дали меньше: Александру Переточкину - 10 лет, Алексею Пашкевичу - 7, Сергею Булатову - 5, Павлу Чермашенцеву - 4.

Пашкевич и Булатов наказание, по приговору суда, должны отбывать в колонии общего режима, остальные - в колонии строгого режима.

Приговором осужденные остались недовольны, в ближайшее время их защитники начнут готовить апелляционные жалобы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/737037" frameborder="0"></iframe> В Самаре огласили приговор полковникам ФСБ.Александра БУДАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU