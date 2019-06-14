2019-06-14T15:01:09+03:00
Происшествия

В Самаре начался суд над полковниками ФСБ Гудованым и Чермашенцевым

Силовиков задержали в прошлом году при передаче 1,5 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обоим бывшим сотрудника ФСБ грозят реальные уголовные срокиОбоим бывшим сотрудника ФСБ грозят реальные уголовные сроки
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В Самарском военном гарнизонном суде началось рассмотрение громкого дела в отношении полковников ФСБ — это бывший заместитель начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергей Гудованый и начальник отдела «М» (управления по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и Минюста) Павел Чермашенцев, а также их бывший коллега из центрального аппарата ведомства Александр Переточкин. Также на скамье подсудимых оказались предприниматель Алексей Пашкевич и директор логистической компании Сергей Булатов.

Напомним, что Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева в апреле 2018 года поймали с поличным при передаче 1,5 миллионов рублей. Как полагают следователи, они получали миллионные гонорары за «крышу» для нефтяников. В прошлом году Сергея Гудованого отправили в СИЗО, а его подельника Павла Чермашенцева под домашний арест. Все это время Гудованый пытался добиться смягчения меры пресечения, настаивая на ухудшении здоровья, однако каждый раз его оставляли под арестом.

Отметим, что Сергея Гудованого обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и незаконном хранении оружия, Павла Чермашенцева — в мошенничестве. Остальным трем фигурантам дела вменяют посредничество при передаче взяток. Кроме того, Сергея Булатова обвиняют в незаконных банковской деятельности и обороте средств платежей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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