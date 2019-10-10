В Самаре отремонтируют старый мост через реку Сок и построят новый

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-10T14:40:27+03:00

К работам могут приступить уже в 2020 году

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Стало известно, когда в Самаре начнут строить еще один мост через реку Сок. Этот путепровод планируют включить в список объектов, которые будут реализованы в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

- Проектом предусмотрено строительство мостового перехода протяженностью 2 км. Он будет расположен параллельно существующему и будет иметь две полосы движения. Строительство нового моста должно помочь ликвидировать «узкое горлышко» на выезде с Красноглинского шоссе, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В рамках нацпроекта в Самаре отремонтируют и старый мост через реку Сок. После завершения всех работ транспортные потоки на въезд и на выезд в город перераспределят между обоими мостами.

ИСТОЧНИК KP.RU