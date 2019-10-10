В Самаре станет больше трамваев с валидаторами

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-10T15:42:25+03:00

Валидаторы хотят установить на трамваях, маршрут которых проходит через весь город Фото: Евгения ВАСИНА

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В Самаре продолжают осваивать бескондукторный способ оплаты проезда в общественном транспорте. Речь идет о валидаторах, которые в августе этого года установили в трамвае № 5. Мониторинг пассажиропотока показал, что этот способ оплаты становится все более популярным.

- После установки валидаторов в трамвае № 5 значительно сократилось число поездок за наличный расчет, а вот количество пассажиров, которые ездят за безналичный расчет, увеличилось, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.

По словам чиновника, за август и сентябрь этой системой воспользовались уже 430 тысяч пассажиров. Поскольку она оказалась столь востребованной, то власти намерены в дальнейшем оснастить валидаторами и другие трамваи. Предполагается, что это будут магистральные маршруты, которые проходят через весь город.

ИСТОЧНИК KP.RU