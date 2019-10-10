Плитка может упасть прямо на голову: тольяттинцев попросили не ходить рядом с культурным центром "Автоград"

СЕГОДНЯ 18:35 2019-10-10T18:41:06+03:00

Вот такое объявление предупреждает всех о возможном риске

По словам руководства, сейчас здесь идут ремонтно-восстановительные работы, поэтому от фасада лучше держаться подальше

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В Тольятти родителей и детей попросили быть максимально осторожными при посещении дома культуры и творчества "Автоград". Как объяснило руководство центра, сейчас в здании проводятся восстановительно-ремонтные работы. И есть риск падения плитки с фасада.

- Просим соблюдать правила безопасности. Для информирования гостей центра и участников творческих коллективов и сотрудников вокруг здания развешаны предупреждающие таблички, установлены ограждения, - сообщил директор МАУ КЦ "Автоград Дмитрий Лоскутов.

В центре за причиненные неудобства извинились, при этом отметили, что этих реставрационных работ ждали очень долго. А также попросили сообщать по телефону 35-76-50 или на почту office@avtogradcc.ru обо всех случаях аварийного состояния элементов фасада.

Напомним, что в начале сентября плитой, отколовшейся от колонны ДК на площади Кирова, убило ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU