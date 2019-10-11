Появились подробности смерти 13-летней девочки в Самаре

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-11T12:39:38+03:00

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В Самаре следователи разбираются в обстоятельствах смерти 13-летней девочки. Ее труп нашли накануне вечером возле одного из многоэтажных домов по улице Пионерской. По предварительной версии, школьница покончила с собой.

- За некоторое время до гибели она разместила в Instagram фото, на котором сообщила, что обрезала волосы и сообщила, что собирается покончить с собой. В комментариях ее отговаривали, но, к сожалению, трагедия случилась, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Как прокомментировали в СУ СК по Самарской области, сейчас по факту происшествия назначено проведение проверки. Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ. Разбирательство продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU