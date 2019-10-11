Стала известна судьба пропавшей 15-летней девушки из Тольятти
Юная жительница Автограда нашлась
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Тольятти благополучно завершились поиски пропавшей 15-летней Юлии В. Напомним, девушка перестала выходить на связь с близкими со вторника, 8 октября. Юную тольяттинку разыскивали в течение нескольких дней. В пятницу, 11 октября, волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что девушка нашлась.
- Найдена, жива, - кратко написали волонтеры на своей странице в соцсети.
Подробности того, где все это время пропадала девушка, как обычно, не разглашаются.
ИСТОЧНИК KP.RU