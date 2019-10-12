Поплыли! В Самаре на Карла-Маркса "Шевроле" ушла под воду

12 Окт. 20:49 2019-10-12T20:49:18+03:00

Машина провалилась в яму в асфальте, которую очень быстро заполнила вода

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В Самаре начинается сезон водоплавающих машин. Днем 12 октября под воду на пр. Карла Маркса, около Ново-Вокзальной, ушла Шевроле Лачетти серого цвета. Как рассказали очевидцы, в этом месте под дорогой проходит труба, очевидно она и дала течь. Автомобиль поехал вперед в образовавшуюся дыру, которая быстро заполнилась водой.

На место быстро приехала полиция и страховщики. Хозяин машины был шокирован тем, что его автомобиль постигла такая судьба.

Стоит отметить, что в Самаре подобные происшествия не такая уж и редкость. Например, весной в центре города под землю провалилась "Калина" с водителем и пассажиркой.

ИСТОЧНИК KP.RU