В Самарской области 19-летний пьяный лихач рассекал на своей "Гранте" по улицам
На днях в Безенчуке полицейские остановили "Ладу Гранту", 19-летней водитель которой ехал по улице Степной и нарушал правила дорожного движения. Инспектора ДПС решили с ним пообщаться и во время беседы заметили, что парен пьян. Ему предложили пройти освидетельствование, но он отказался.
- В отношении нарушителя составили административный протокол. Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе разбирательств удалось выяснить, что молодой человек раньше уже привлекался за подобные правонарушения и даже был лишен водительского удостоверения. В связи с этим на него решили возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ. Теперь автолюбителю грозит серьезный штраф - до 300 тысяч рублей и лишение свободы сроком на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU