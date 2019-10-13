В Самарской области 19-летний пьяный лихач рассекал на своей "Гранте" по улицам

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-13T08:39:45+03:00

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На днях в Безенчуке полицейские остановили "Ладу Гранту", 19-летней водитель которой ехал по улице Степной и нарушал правила дорожного движения. Инспектора ДПС решили с ним пообщаться и во время беседы заметили, что парен пьян. Ему предложили пройти освидетельствование, но он отказался.

- В отношении нарушителя составили административный протокол. Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе разбирательств удалось выяснить, что молодой человек раньше уже привлекался за подобные правонарушения и даже был лишен водительского удостоверения. В связи с этим на него решили возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ. Теперь автолюбителю грозит серьезный штраф - до 300 тысяч рублей и лишение свободы сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU