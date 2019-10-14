«Акрон» обыграл «Ладу» в тольяттинском дерби в ПФЛ

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-14T10:15:06+03:00

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Футбольный клуб «Акрон» обыграл «Ладу» в тольяттинском дерби в рамках 14 тура группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Встреча проходила на стадионе «Торпедо» в Автограде и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Николай Иванников, еще один мяч на счету Евгения Дудикова. У «Лады» единственный гол забил Евгений Сенин.

Это третье тольяттинское дерби в сезоне. В двух других – в первом круге чемпионата и в Кубке России - «Акрон» также был сильнее.

После 14 туров «Акрон» занимает 2-ое место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. От лидирующего «КАМАЗа» красно-черные отстают на 3 очка. «Лада» расположилась на 11 – предпоследнем – месте, опережая «Уфу-2» на 5 очков.

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ИСТОЧНИК KP.RU