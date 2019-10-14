Коммунальщики объяснили, откуда взялось море во дворе на проспекте Кирова в Самаре

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-14T11:10:19+03:00

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В Самарских коммунальных сетях рассказали, откуда взялось огромное море во дворе на проспекте Кирова, 24. Как выяснилось, произошла утечка на частной линии.

- Наша бригада выехала на место и нашла повреждение. Утечку перекрыли. Работать будет владелец сети — завод «Экран», - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе «СКС».

Напомним, коммунальная неприятность во дворе на проспекте Кирова произошла утром в понедельник, 14 октября. Там затопило водой всю прилегающую к дому территорию, в также проезжую часть. В итоге люди не могли выйти из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU