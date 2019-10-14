2019-10-14T15:32:35+03:00
Спорт

Мини-футбольное «Динамо Самара» дважды уступило «Новой генерации»

Матчи 5-го тура закончились со счетом 1:2 и 2:5
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК «Динамо Самара».Фото: МФК «Динамо Самара».
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» не смог набрать очков в 5-ом туре чемпионата России. Два матча с «Новой генерацией» в Сыктывкаре завершились поражениями волжан – 1:2 и 2:5.

- Мы не реализовали много голевых моментов, а соперник сыграл здорово на контратаках. Поэтому сегодня все по делу, как и вчера. Поздравляю «Новую генерацию», а нам придется разобрать наши ошибки и к следующему туру их исправить, - подвел итоги тура наставник «Динамо Самара» Максим Горбунов. Его слова приводит пресс-служба команды.

После 6 матчей волжане занимают 8-ую – предпоследнюю – строчку в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «Динамо Самара» сыграет дома против «Синары» из Екатеринбурга. Первый матч пройдет 2 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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