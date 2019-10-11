Два профессиональных клуба, детские школы и медали Суперлиги: мини-футбол в Самаре переживает ренессанс

Мини-футбол в России – самый популярный вид спорта. Да, популярнее большого футбола. Для того, чтобы играть в классически футбол нужно много места, а «минька» – это удобно. В нее играют на физ-ре в пыльных залах, во дворе на прорезиненных или заасфальтированных хоккейных калдах, во дворах и на пятачках за воротами футбольных полей. Везде, где есть более-менее ровный лоскуток и можно поставить штанги ворот, будет мини-футбол. Между школами и университетами проводят турниры не по большому футболу, а именно по «миньке», а национальный чемпионат в России – один из самых сильных в мире.

Только вот для многих регионов мини-футбол заканчивается на школьных дворах, в спортзалах и любительских турнирах. Профессиональной командой могут похвастаться не многие города.

Самара тоже долгое время была в стороне от большого мини-футбола. До недавнего времени.

Самарцы постепенно влюбляются в мини-футбол.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Две профессиональные команды

Профессиональную команду по мини-футболу Самара не видела с конца 90-х. Тогда в городе прекратила свое существование «Прима». Город забыл про мини-футбол на долгие 20 лет, пока, как снег на голову, не свалилась новость – самарский мини-футбольный клуб заявился в Суперлигу (первый в структуре дивизионов чемпионата России). Команда называлась «Динамо» и раньше о ней никто не слышал.

Грубо говоря, команда была и не самарской вообще. Базировалась в Москве, игроков собирала из тех, кто выступал в Суперлиге, в Самару прилетала только играть домашние матчи. С городом ее связывал только владелец – у него в Самаре был бизнес.

Это может показаться довольно странным. Бизнесмен создает профессиональный спортивный клуб не в родном городе, который к тому же не Москва и не Питер, вкладывает в него деньги, планирует развивать, построить базу, может быть, даже арену. На минуточку – в этом городе даже нет инфраструктуры, чтобы команда могла жить и тренироваться, поэтому приходится проводить базироваться в Москве и летать в Самару.

«Динамо Самара» проводит домашние матчи в «МТЛ Арене». Вход свободный.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Единственное, что вменяли «Динамо» - отсутствие самарских игроков в составе. С одной стороны можно понять болельщиков – они хотят видеть в зале «парней из соседних дворов», своих ребят, которые будут биться за свой город и свою улицу.

С другой можно понять и клуб. 20 лет в Самаре не было профессионального мини-футбола. А это значит, что почти не развивались и мини-футбольные школы. Футбол в городе был всегда, но нужен был именно мини-футбол. Это ведь абсолютно разные виды спорта, просто сходите как-нибудь и убедитесь в этом сами.

Так вот, нет мини-футбольных школ – нет воспитанников. А чтобы играть в Суперлиге, нужны игроки, которые соответствуют уровню Суперлиги. А это парни из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени и других регионов, где этот вид спорта развит и востребован.

Спустя год после появления «Динамо» произошло второе неожиданное явление – в городе появилась вторая мини-футбольная команда. К варягам из «Динамо Самара» добавился «Луч-ГТС», полностью укомплектованный местными воспитанниками.

В Самаре уже второй год играет профессиональный клуб – «Динамо». Фото: МФК «Динамо Самара».

Откуда взялась вторая команда?

С Самарой – городом, где мини-футбол был совсем не развит – за два года произошла удивительная метаморфоза. Два самостоятельных клуба. Кроме Москвы кто-то еще может таким похвастаться?

«Луч-ГТС» появился не на пустом месте. За ним стоят долгие годы развития мини-футбола в городе.

История упирается в 2006 год. За это время команда прошла долгий путь по любительским турнирам и несколько раз меняла название: «ГТС», «Зенит-ГТС», «Луч-ГТС».

- Клуб образован путем слияния двух клубов - ФК «Луч» и МФК «ГТС». В июле 2019 года мы сменили название на «Луч-ГТС», впервые подали заявку на участие в Первенстве России среди команд Высшей лиги конференции «Запад», - рассказал корреспонденту «КП-Самара» начальник клуба Павел Андреев.

«Луч-ГТС» играет в СК «Олимп» в Красноглинском районе. Фото: МФК «Луч-ГТС».

Все футболисты «Луча» - самарцы. Сам клуб частный, его спонсирует «Газпром Трансгаз Самара» (отсюда и аббревиатура ГТС в названии).

- Команда основана и функционирует на базе «ГазпромТрансгазСамара» и по сути является частной, правительство области ничем не помогает. Но мы хотим на следующий год подать заявку на частичное финансирование клуба правительством Самарской области, т.к. мы, по сути, сборная по мини-футболу региона, - рассказал Павел Андреев.

Играет «Луч-ГТС» в Высшей лиге (второй в системе дивизионов российского мини-футбола). Домашние матчи команда проводит в СК «Олимп» в Красноглинском районе. Это рядом с Альпийской деревней – на выезде с Управленческого в сторону Горелого хутора. Не самое удачное месторасположение – жителям поселка пешком далеко, а рядом зрители почти не живут. Да и из города на матчи Высшей лиги мало кто отважится поехать, пусть даже и с бесплатным входом. Для сравнения – «Динамо Самара» играет в «МТЛ Арене» и вход также свободный.

Поэтому «Луч-ГТС» планирует перебраться в СК «Молодежный» на улице Аэродромной.

«Динамо Самара» - команда молодая, но своих болельщиков в городе, где мини-футбола не видели очень давно, она уже нашла. Фото: МФК «Динамо Самара».

Детский футбол тоже развивается, а женский, как всегда, в пролете

С развитием профессионального спорта развивается и детский футбол. В частности, «Динамо» открыло школу мини-футбола на одноименном стадионе на улице Льва Толстого. Занятия там бесплатные.

У «Луча» в Самаре две детские школы – «Луч» в Кировском районе и «Зенит-ГТС» в Красноглинском. Скоро в Кировском районе планируют построить мини-футбольный манеж, в котором будут заниматься дети из мини-футбольной школы «Луч-ГТС».

Безусловно, «минька» в Самаре развивается. Но не обошлось и без ложки дегтя. Женский спорт у нас везде в пролете, мини-футбол исключением не стал.

Школ, где есть секции для девочек, по пальцам одной руки можно пересчитать. Причем часто это школы для большого футбола. Про профессиональную команду и говорить нечего – ее просто нет.

В первом же сезоне «Динамо Самара» взяло бронзовые медали чемпионата России. Фото: МФК «Динамо Самара».

Уже есть первые медали

Если «Лучу-ГТС» до подиумов пока далеко – команда после 4 матчей занимает последнее место в турнирной таблице конференции, то «Динамо Самара» в дебютном сезоне завоевали «бронзу» Суперлиги и чуть не пробилось в Лигу чемпионов.

Сейчас волжане после 5 матчей занимают 7 (из 9) место в турнирной таблице. Однако у всех клубов, которые идут выше, на 1-3 игры больше.

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