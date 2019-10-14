Напавшего на девушку в центре Самары парня с собакой обвинили в покушении на убийство и изнасиловании
Следователи предъявили обвинения 33-летнему местному жителю Илье Д. Как раньше писала "КП-Самара", его проверяли на причастность к изнасилованию в гаражном массиве на Карла Маркса и на днях эта версия подтвердилась.
- Мужчине предъявлены обвинения в изнасиловании с угрозой убийством по зимнему эпизоду и в покушении на убийство по нападению на 19-летнюю девушку на улице Братьев Коростелевых, - сообщила корреспонденту "Комсомолки" старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
Как отмечают в Следственном комитете, 20 января на Карла Маркса злодей помимо всего прочего пытал свою 31-летнюю жертву электрошокером. 27 сентября 19-летнюю Ангелину он ударил ножом, но той повезло - врачи успели оказать ей своевременную помощь.
Сейчас Илья под стражей. В ходе допроса вину в совершении преступлений он не признал. Расследование уголовного дела продолжается. Всех, кто стал жертвой этого человека, просят обращаться в полицию.
В Самаре ищут мужчину, который изнасиловал девушку на Карла Маркса.
ИСТОЧНИК KP.RU