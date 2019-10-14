2019-10-14T18:20:29+03:00
Происшествия

Напавшего на девушку в центре Самары парня с собакой обвинили в покушении на убийство и изнасиловании

33-летний Илья Д. сейчас под стражей, раньше он уже неоднократно нападал на женщин
Михаил ГОРЮНОВ
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Илья Д. совершил сразу несколько нападений на женщинИлья Д. совершил сразу несколько нападений на женщинФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Следователи предъявили обвинения 33-летнему местному жителю Илье Д. Как раньше писала "КП-Самара", его проверяли на причастность к изнасилованию в гаражном массиве на Карла Маркса и на днях эта версия подтвердилась.

- Мужчине предъявлены обвинения в изнасиловании с угрозой убийством по зимнему эпизоду и в покушении на убийство по нападению на 19-летнюю девушку на улице Братьев Коростелевых, - сообщила корреспонденту "Комсомолки" старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

Как отмечают в Следственном комитете, 20 января на Карла Маркса злодей помимо всего прочего пытал свою 31-летнюю жертву электрошокером. 27 сентября 19-летнюю Ангелину он ударил ножом, но той повезло - врачи успели оказать ей своевременную помощь.

Сейчас Илья под стражей. В ходе допроса вину в совершении преступлений он не признал. Расследование уголовного дела продолжается. Всех, кто стал жертвой этого человека, просят обращаться в полицию.

В Самаре ищут мужчину, который изнасиловал девушку на Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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