Напавшего на девушку в центре Самары парня с собакой обвинили в покушении на убийство и изнасиловании

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-14T18:20:29+03:00

Илья Д. совершил сразу несколько нападений на женщин Фото: ГУ МВД России по Самарской области

33-летний Илья Д. сейчас под стражей, раньше он уже неоднократно нападал на женщин

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Следователи предъявили обвинения 33-летнему местному жителю Илье Д. Как раньше писала "КП-Самара", его проверяли на причастность к изнасилованию в гаражном массиве на Карла Маркса и на днях эта версия подтвердилась.

- Мужчине предъявлены обвинения в изнасиловании с угрозой убийством по зимнему эпизоду и в покушении на убийство по нападению на 19-летнюю девушку на улице Братьев Коростелевых, - сообщила корреспонденту "Комсомолки" старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

Как отмечают в Следственном комитете, 20 января на Карла Маркса злодей помимо всего прочего пытал свою 31-летнюю жертву электрошокером. 27 сентября 19-летнюю Ангелину он ударил ножом, но той повезло - врачи успели оказать ей своевременную помощь.

Сейчас Илья под стражей. В ходе допроса вину в совершении преступлений он не признал. Расследование уголовного дела продолжается. Всех, кто стал жертвой этого человека, просят обращаться в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/735667" frameborder="0"></iframe> В Самаре ищут мужчину, который изнасиловал девушку на Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU