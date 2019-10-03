«Возможно, это сексуальный маньяк»: задержанный за нападение на студентку мужчина может оказаться серийным насильником

Она его видела, но не знала

Шесть часов утра, пятница 27 сентября. 19-летняя Ангелина Т. спокойно шла на остановку, чтобы успеть к первой паре в медицинском колледже, когда за ней увязался непонятный мужчина с собакой и ножом в руках. Он набросился на девушку на улице Братьев Коростелевых, но та смогла оказать сопротивление и спугнуть преступника. Пострадавшая попала в больницу с ножевым ранением, а злодей скрылся.

— Мотив нападения совершенно непонятен. Так как ценные вещи находились при ней. Она его не знала, хоть раньше и встречала там, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» парень потерпевшей Николай. — Сейчас Ангелина чувствует себя лучше, но эта тема до сих пор болезненная для нее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/734567" frameborder="0"></iframe> В Самаре парень с ножом напал на девушку.

Полицейские начали искать парня с псом, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и местных жителей. Сотрудники уголовного розыска городского Управления МВД России совместно с коллегами из ОП № 5 (Ленинский район) установили личность предполагаемого обидчика Ангелины и возможный адрес его проживания.

— В это время от одного из жителей полицейским поступила информация о том, что он знает адрес проживания предполагаемого злоумышленника. Его информация подтвердила предположения оперативников. Подозреваемый был задержан в квартире на улице Чапаевской, — сообщили в региональном ГУ МВД России.

Странная походка

Подозреваемым оказался 33-летний Илья Д. Ангелина его уже опознала. Сейчас с ним работают правоохранители. Есть вероятность, что задержанный причастен к другим нападениям на представительниц слабого пола.

— Его проверяют на причастность к зимнему изнасилованию девушки в гаражах на Карла Маркса. На то, что его совершил именно Д. указывает несколько факторов. Это своеобразная походка, свидетельские показания и не только. Сейчас собирается проверочный материал. Может так оказаться, что парень самый настоящий сексуальный маньяк, — поделился с журналистом «Комсомолки» собственный источник.

Преступление, о котором идет речь, было совершено утром 20 января — в период с 7-30 до 8-00. Неизвестный схватил 32-летнюю Татьяну П. (имя изменено) в тот момент, когда она направлялась в аптеку — на работу. Несчастную незнакомец оттащил в гаражный массив у дома № 20 на проспекте Карла Маркса и там над ней надругался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/735667" frameborder="0"></iframe> В Самаре ищут мужчину, который изнасиловал девушку на Карла Маркса.

Насильник тогда попал на камеры наблюдения, но найти его не получалось. Если подтвердится, что это Илья Д., то может возникнуть вопрос — почему его не поймали раньше? Ведь в базах данных силовых структур должны храниться биологические следы фигурантов подобных уголовных дел. А раньше Илья уже атаковал местных жительниц и отбывал за это сроки в колониях.

И раньше насиловал женщин

В «послужном списке» Ильи несколько изнасилований. Последний же раз он попадал в ИК-6 за разбойные нападения двух самарчанок в 2011-2012 годах. Налеты совершались по похожему почерку — на улице, в подъездах. Иногда Илья был вооружен холодным оружием.

Собаку, с которой Илья Д. преследовал Ангелину, забрал его отец. В предыдущих случаях пес замечен не был — только во время прогулок с хозяином по улице Чапаевской. Никто и не думал, что обычный автомеханик может оказаться опасным.

Илья Д. раньше уже был судим, сейчас силовики ищут его возможных жертвФото: соцсети

Сейчас разбирательства по делу продолжаются. Всех, кто пострадал от действий задержанного или стал очевидцем совершенных им преступлений, полиция просит обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам в Самаре: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 332-02-02.

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