Сбежала из-за проблем в семье: полиция нашла женщину и малыша, которые пропали неделю назад

СЕГОДНЯ 20:24 2019-10-14T20:25:43+03:00

Девушку с ребенком несколько дней искали волонтеры и полиция Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

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"Найдены, живы", - краткое сообщение волонтеров "Лизы Алерт" в соцсетях обрадовало десятки людей, которые неделю искали Алену Куклис и ее двухлетнего сына Мирослава.

29-летняя девушка с ребенком вышли из дома еще 7 октября, после этого никто из родственников с ними не мог связаться. После обращения в полицию и к волонтерам в Самаре была развернута масштабная поисковая операция: силовики изымали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали всех знакомых и друзей семьи.

В итоге "потеряшек" нашли живыми и здоровыми в доме у знакомых.

- По предварительным данным девушка ушла из дома из-за проблем в семье, - рассказали "Комсомольской правде в Самаре" сотрудники полиции. - Противоправных действий в отношении нее или не ребенка не совершалось".

Стражи порядка провели с Аленой так называемую профилактическую беседу, теперь семья некоторое время, возможно, будет под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU