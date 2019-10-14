Сбежала из-за проблем в семье: полиция нашла женщину и малыша, которые пропали неделю назад
"Найдены, живы", - краткое сообщение волонтеров "Лизы Алерт" в соцсетях обрадовало десятки людей, которые неделю искали Алену Куклис и ее двухлетнего сына Мирослава.
29-летняя девушка с ребенком вышли из дома еще 7 октября, после этого никто из родственников с ними не мог связаться. После обращения в полицию и к волонтерам в Самаре была развернута масштабная поисковая операция: силовики изымали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали всех знакомых и друзей семьи.
В итоге "потеряшек" нашли живыми и здоровыми в доме у знакомых.
- По предварительным данным девушка ушла из дома из-за проблем в семье, - рассказали "Комсомольской правде в Самаре" сотрудники полиции. - Противоправных действий в отношении нее или не ребенка не совершалось".
Стражи порядка провели с Аленой так называемую профилактическую беседу, теперь семья некоторое время, возможно, будет под наблюдением.
ИСТОЧНИК KP.RU