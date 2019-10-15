"Он вернулся из аренды с другой головой": Миодраг Божович открыл секрет успеха Соболева в "Крыльях"
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился с "КП-Самара" мыслями об успехах форварда команды Александра Соболева. По словам черногорского специалиста, его удивила форма нападающего.
- Не ожидал, что он будет выступать так ярко. Он вернулся из аренды в "Енисее" с другого головой, - признался Божович. - Может, ему кто-то сказал, что он уже большой и хороший игрок.
По словам Миодрага, Соболев раньше вел себя на тренировках как звезда. После возвращения в "КС", он начал много и хорошо работать:
- Все, что он сделал - это результат его работы. Он очень хорошо прогрессирует. Большое интервью с Миодрагом Божовичем читайте на samara.kp.ru в ближайшее время и слушайте на радио "КП-Самара".
«Качество нашей игры лучше, чем позиция в турнирной таблице»: интервью с главным тренером «КС» Миодрагом Божовичем
ИСТОЧНИК KP.RU