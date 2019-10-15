2019-10-15T16:16:29+03:00
Общество

А в туалет весной сходим: в самарских парках до весны прикрыли стационарные "кабинки"

Правда, обещают рядом с каждым из закрытых туалетов поставить био-версию
Ольга НОВИКОВА
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А кабинки-то закрыты! Фото: твиттерА кабинки-то закрыты! Фото: твиттер
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Самарцы в соцсетях бьют тревогу. Поводом для беспокойства послужили закрытые «стационарные» модульные туалетные кабинки в городских парках. Пользователь по имени Петр выложил фото запертых туалетов в парке им. 50-летия Октября (Парк Металлургов).

- То же самое, что и в парке Гагарина, туалеты не работают. Смысл тратить бюджетные деньги на новые туалеты, если все равно они всегда закрытые, а администрация парков с этим ничего не делает? – задает он вопрос.

В МАУ «Парки Самары» подтвердили, что все модульные туалеты в парках действительно закрыты – но лишь временно, до весны.

- Модульные туалеты – достаточно капризные сооружения. Из-за погоды и низкой температуры у них может выйти из строя водоподающая и откачивающая системы. Поэтому мы законсервировали их на зиму, - рассказал арт-директор МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин.

Вместо этого во всех городских парках поставили бесплатные биотуалеты – они расположены или рядом с закрытыми модульными, или в зоне прямой видимости от них. Эти синие кабинки простоят в парках до весны. А с 1 апреля для самарцев откроют двери и стационарные санузлы.

Кстати, перед Чемпионатом мира "Комсомолка" составила список общественных туалетов в Самаре. А вам сейчас где туалетов не хватает? Делитесь информацией в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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