2019-10-15T16:17:25+03:00
Происшествия

Появилось фото с места смерти 13-летнего мальчика у школы в Самаре

Уголовное дело по факту гибели парня сейчас расследуется
Михаил ГОРЮНОВ
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Фото с места трагедии появились в социальных сетяхФото с места трагедии появились в социальных сетяхФото: соцсети
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Правоохранители продолжаются разбираться в обстоятельствах смерти 13-летнего семиклассника в Самаре. Тело мальчика нашли возле школы на 6-й Просеке.

- По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых нет, - рассказывали корреспонденту "КП-Самара" правоохранители.

Как говорят очевидцы, юноша мог надышаться дезодорантом. Вместе с ним в эту минуту находились другие ребята, но они, увидев, что другу стало плохо - разбежались. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Расследование продолжается. Отметим, что в социальных сетях появились жуткие фото с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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