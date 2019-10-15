Появилось фото с места смерти 13-летнего мальчика у школы в Самаре
Правоохранители продолжаются разбираться в обстоятельствах смерти 13-летнего семиклассника в Самаре. Тело мальчика нашли возле школы на 6-й Просеке.
- По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых нет, - рассказывали корреспонденту "КП-Самара" правоохранители.
Как говорят очевидцы, юноша мог надышаться дезодорантом. Вместе с ним в эту минуту находились другие ребята, но они, увидев, что другу стало плохо - разбежались. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Расследование продолжается. Отметим, что в социальных сетях появились жуткие фото с места событий.
ИСТОЧНИК KP.RU