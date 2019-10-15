В Самаре около школы на 6-й просеке нашли труп 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-15T13:50:40+03:00

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В Самаре следователи разбираются в обстоятельствах жуткой трагедии. Накануне днем, в понедельник 15 октября, на 6-й Просеке погиб 13-летний мальчик. Его труп обнаружили недалеко от школы.

- Тело ребенка без признаков жизни нашли у жилого дома в зеленой зоне. Сейчас наши сотрудники разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, - сообщила корреспонденту "Комсомолки" старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева.

Как стало известно samara.kp.ru, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - Причинение смерти по неосторожности. Подозреваемых нет. По одной из версий, мальчик мог надышаться дезодорантом. Отрабатываются и другие. Расследование продолжается.

Напомним, что на прошлой неделе во дворе дома на ул. Пионерской нашли мертвую 13-летнюю девочку Она написала прощальный пост в инстаграме и ушла из жизни.

А еще россияне до сих пор обсуждают страшную трагедию в Саратове: здесь девятилетнюю Лизу Киселеву жестоко убил насильник, когда она шла со школы.

ИСТОЧНИК KP.RU