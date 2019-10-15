2019-10-15T16:20:58+03:00
Общество

ГЖИ проверит в Тольятти многоэтажку, которая покрылась трещинами

За состоянием дома ведется постоянный контроль
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дома, в которых нашли разрушения, пообещали подлататьДома, в которых нашли разрушения, пообещали подлататьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области прокомментировали ситуацию с разрушениями в многоквартирных домах на улице Коммунистической, 4 и на Цветном бульваре, 3 в Тольятти. В первой многоэтажке, которая была построена в 1950 году, нужно восстановить ограждения балконов, а вот вторая высотка 1983 года постройки требует куда больше сил и вложений, ведь она стала покрываться трещинами.

По данным ведомства, проблема с заржавевшими анкерами пожарной лестницы в доме на Коммунистической связаны с недобросовестной работой управляющей компании ООО «Департамент ЖКХ Тольятти». Организации нужно разработать проект и восстановить ограждения балконов на пожарных лестницах. В минЖКХ отмечают, что этот дефект не ведет к разрушениям несущих конструкций здания.

Что касается дома на Цветном бульваре, то сейчас по нему ведется экспертиза. На это потребуется около 10 дней. После завершения проверки будет принято решение о том, какие восстановительные работы нужно провести в здании. За состоянием здания ведется постоянный контроль. Кроме того, областное минЖКХ поручило Государственной жилищной инспекции провести по данным фактам внеплановую проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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