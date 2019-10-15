2019-10-15T16:25:40+03:00
Спорт

Иржи Ярошик не против возглавить «Крылья Советов», если поступит предложение

Сейчас чех получает лицензию тренера
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В «Крыльях» Ярошик выступал в 2008 и 2009 годах.В «Крыльях» Ярошик выступал в 2008 и 2009 годах.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Бывший футболист «Челси», ЦСКА, «Селтика» и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик не против стать главным тренером самарской команды, если нынешнего наставника Миодрага Божовича отправят в отставку. Об этом сообщает «Р-Спорт».

- После завершения тренерских курсов, конечно, есть желание возглавить какую-нибудь команду. Почему бы не прийти в «Крылья Советов»? Я не против. Это город, в котором я жил. У меня там полно друзей, я знаю, где находится база. Знаю, что в Самаре живут одни из лучших фанатов. Там мне было бы намного легче, чем в любой другой команде, - сказал Ярошик.

Сейчас Иржи Ярошик получает тренерскую лицензию. В «Крыльях» он выступал в 2008 и 2009 годах, провел 49 матчей и забил четыре гола.

«КС» сейчас возглавляет Миодраг Божович. Недавно черногорский специалист дал большое интервью «КП-Самара», где рассказал о Соболеве, перспективных игроках и своей тренерской философии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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