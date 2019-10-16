Территорию бывшей базы отдыха на 5-ой просеке в Самаре, где хотят построить школу, передали в собственность города

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-16T14:32:25+03:00

Теперь строительству школы на 5-ой просеке ничего не мешает Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Территория бывшей базы отдыха «Экономист» на 5-ой просеке в Самаре площадью более 24 тысяч кв.м официально перешла в собственность города. Соответствующее распоряжение подписал глава местного управления Росимущества. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Для строительства школы, жизненно необходимой в этом районе, больше нет никаких препятствий, - отметил народный избранник.

В областном правительстве отметили, что помимо этого участка под строительство школы задействуют и территорию турбазы «Мечта», которая находится в собственности города. По данным регионального министерства строительства, торги на проектирование здания будут объявлены в ближайший месяц. Строительство стартует во 2-3 квартале 2020 года. Заказчиком выступает департамент градостроительства Самары.

Ранее сообщалось, что школа будет рассчитана на 1500 мест, однако не исключено, что заведение сделают на меньшее количество учеников. По словам Александра Хинштейна, есть информация о том, что расположение и рельеф участка не позволяют расположить там большую школу, но так ли это на самом деле, точных данных пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU