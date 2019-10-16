Житель Самарской области почти 9 лет проведет в колонии за убийство спящего в поезде мужчины

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-16T14:28:22+03:00

Преступник хотел только похитить ценности мужчины, но тот не вовремя проснулся

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Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор 49-летнему жителю региона, который хотел ограбить в поезде спящего мужчину, но разбудил и убил его.

- Все произошло в октябре 2018 года в пассажирском вагоне на 6 пути Северного парка станции Самара. Мужчина проник в вагон, увидел спящего человека, похитил его ценности, а когда тот проснулся, несколько раз ударил железным прутом, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 лет 9 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU