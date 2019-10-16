Пожар в ТРК "МегаСити" в Самаре стал поводом для прокурорской проверки
Мини-пожар, который на днях вспыхнул в торгово-развлекательном комплексе "МегаСити" в Самаре, стал поводом для прокурорской проверки.
- Организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей в связи с пожаром В ТРК "МегаСити". По ее результатам будет решен вопрос о наличии оснований для принятия соответствующих мер реагирования, - сообщили в прокуратуре Самары.
Напомним, что огонь заполыхал прямо в торговой галерее. Костерок горел в течение 10 минут, пока его не потушили сотрудники центра. При этом, по словам очевидцев, пожарная сигнализация так и не сработала.
Ранее сообщалось, что пожар произошел во вторник, 15 октября, но, как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, все случилось около 19:00 28 сентября. В ТРК горела напольная розетка.
ИСТОЧНИК KP.RU