Пожар в ТРК "МегаСити" в Самаре стал поводом для прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-16T19:11:29+03:00

По словам очевидцев, несмотря на вспыхнувшее пламя, пожарная сигнализация в ТЦ не сработала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Мини-пожар, который на днях вспыхнул в торгово-развлекательном комплексе "МегаСити" в Самаре, стал поводом для прокурорской проверки.

- Организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей в связи с пожаром В ТРК "МегаСити". По ее результатам будет решен вопрос о наличии оснований для принятия соответствующих мер реагирования, - сообщили в прокуратуре Самары.

Напомним, что огонь заполыхал прямо в торговой галерее. Костерок горел в течение 10 минут, пока его не потушили сотрудники центра. При этом, по словам очевидцев, пожарная сигнализация так и не сработала.

Ранее сообщалось, что пожар произошел во вторник, 15 октября, но, как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, все случилось около 19:00 28 сентября. В ТРК горела напольная розетка.

ИСТОЧНИК KP.RU