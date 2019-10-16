2019-10-16T19:11:29+03:00
Общество

Пожар в ТРК "МегаСити" в Самаре стал поводом для прокурорской проверки

Сотрудники надзорного ведомства проверят пожарную безопасность объектов с массовым пребыванием людей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
По словам очевидцев, несмотря на вспыхнувшее пламя, пожарная сигнализация в ТЦ не сработалаПо словам очевидцев, несмотря на вспыхнувшее пламя, пожарная сигнализация в ТЦ не сработалаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Мини-пожар, который на днях вспыхнул в торгово-развлекательном комплексе "МегаСити" в Самаре, стал поводом для прокурорской проверки.

- Организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей в связи с пожаром В ТРК "МегаСити". По ее результатам будет решен вопрос о наличии оснований для принятия соответствующих мер реагирования, - сообщили в прокуратуре Самары.

Напомним, что огонь заполыхал прямо в торговой галерее. Костерок горел в течение 10 минут, пока его не потушили сотрудники центра. При этом, по словам очевидцев, пожарная сигнализация так и не сработала.

Ранее сообщалось, что пожар произошел во вторник, 15 октября, но, как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, все случилось около 19:00 28 сентября. В ТРК горела напольная розетка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шестое поражение подряд: самарские «летчики» уступили «Ермаку» в матче ВХЛ
В Самарской области мужчину осудили за срубленные дубы и сосны на 1 млн рублей
Перепутала педали: появилось видео эпичного тарана забора иномаркой в центре Самары
В Самаре в ТРК "Московский" к концу года откроется океанариум
В Тольятти водитель на белом авто сбил в жилой зоне 10-летнего мальчика и уехал
Разгрузят дорогу: в Самаре расширят проезжую часть улицы Победы
Заканчивается реконструкция студии ГТРК «Самара»
Приезд Димы Билана на День города в Самару и его проживание обошлись в 1,2 млн рублей
В «Крыльях Советов» прокомментировали сообщения о том, что «Самара Арена» недостроена
Дан старт проекту строительства моста через Волгу у Климовки с обходом Тольятти
В Самаре на один день перекроют проезд по улице Вилоновской
Житель Самарской области почти 9 лет проведет в колонии за убийство спящего в поезде мужчины
Аккумуляторы «АКОМ» вышли на рынок Туркменистана
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер начал карьеру тренера
Самарцев приглашают на творческую встречу с художником театра и кино Сергеем Февралёвым
«Бросают машины и идут пешком»: приставы и ГИБДД устроили облаву на должников