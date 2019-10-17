2019-10-17T09:38:04+03:00
Общество

Места в шесть новых детских садов в Самаре распределят в два этапа

Первый этап стартует 22 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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В этом году появятся 1200 новых мест в детских садах СамарыВ этом году появятся 1200 новых мест в детских садах СамарыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Распределение мест в шесть новых детских садов в Самаре пройдет в два этапа: с 22 октября и с 22 ноября. В первый этап родители смогут подать заявления на поступление в детский сад № 181, детский сад № 56 и в детский сад на улице Ново-Вокзальной, 213. А во второй этап - в детские сады №№ 87, 340 и 462.

- В этом году открывается почти 1200 новых мест в детских садах Самары. Это и новые детские сады, а также те, что капитально отремонтировали. Мы открываем и ясельные группы – около 400 ребят в возрасте от 2 до 3 лет смогут посещать детский сад, - рассказала руководитель департамента образования Елена Чернега.

Напомним, что распределение мест в детские сады пройдет в автоматизированном порядке. Чтобы добавить выбранный детский сад в заявление, родителям необходимо будет обратиться в МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных услуг". С собой нужно будет взять паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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