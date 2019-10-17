В Самаре утвердили документацию по планировке территории для новой контактной сети троллейбусов

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-17T14:53:11+03:00

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Администрация Самары утвердила документацию по планировке территории для размещения новой контактной сети троллейбусов. Ее планируют обустроить на улице Комсомольской и на улице Куйбышева. Информация об этом опубликована на сайте мэрии города.

- Контактная сеть троллейбуса будет размещена на участке улицы Комсомольской от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева и на участке улицы Куйбышева от улицы Комсомольской до улицы Пионерской, - говорится в документах.

Напомним, что проект планировки и межевания территории с разрешения департамента градостроительства разработало ООО «ПроектПоволжья». Планируется, что работы по обустройству троллейбусной линии будут выполнены в течение 2019-2020 годов. С одной стороны новая троллейбусная линия соединится с уже существующей, а с другой стороны — с контактной сетью троллейбусов, которую собираются проложить по Фрунзенскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU