"Самара Арена" получила паспорт безопасности и может принимать матич РПЛ

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-17T17:35:01+03:00

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В минувший вторник в интернете просочилась информация, что "Самара Арена" не достроена и в связи с этим чиновники отказываются принимать стадион. Более того - на нем, якобы, из-за проблем с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией нельзя проводить матчи РПЛ.

- Все системы безопасности объекта проверены компетентными органами. Сейчас там проводятся работы в рамках этапа "Наследие" для дальнейшей передачи стадиона в ведение региона. "Самара Арена" получила паспорт безопасности, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в ФГУП "Спорт-инжиниринг".

Информацию о том, что объект не достроен, ранее опроверг и председатель совета директоров клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов. Он назвал ее "абсолютной неверной".

ИСТОЧНИК KP.RU